Уже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового детективного серіалу «Слід». Це адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Одну з головних ролей ― Катерини Червоної ― у фільмі зіграла молода акторка Антоніна Хижняк. Читайте в нашому матеріалі біографію актриси.

Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства мріяла стати актрисою. Тому одразу після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила у 2012 році.

Після навчання Антоніна працювала в Академічному театрі ляльок. Актриса також дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучує ігри та додатки для смартфонів, знімається в серіалах.

У 2019 актриса взяла участь у двох проєктах. У фільмі «Мамин синок» вона зіграла одну з епізодичних ролей. А в серіалі «Любов із заплющеними очима» акторці дісталася роль молодої дівчини Каті.

Більше на тему: Борис Георгієвський: біографія актора серіалу «Слід»

У 2019 році Антоніні пощастило ― її затвердили на роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Стрiчка мала приголомшливий успіх! А у 2020 році акторка отримала одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід». Вона зіграла капітана поліції, фахівця зі зброї, балістики і трасології — Катерину Червону.

Антоніна намагається не афішувати своє особисте життя. Але відомо, що актриса заміжня й в неї підростає маленький син.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ