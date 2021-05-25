«Слід»: чем заинтересует 106 серия детективного сериала
Сегодня, 25 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 106 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство парня и нанесение серьезных телесных повреждений молодой девушке. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.
В канализационном колодце команда ОСА находит тела двух неизвестных. Парень мертв, девушка жива, но из-за травмы головы потеряла память. На первый взгляд, пару ограбили и столкнули в открытый люк на дороге. Но выясняется, что парень был задушен с помощью полиэтиленового пакета…
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В 106 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Неужели смерть парня наступила вследствие банального ограбления?
- Какое отношение погибший имел к строительной фирме «ТаланКиївБуд»?
- Неужели смерть молодого человека связана с его профессиональной деятельностью?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
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