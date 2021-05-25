«Слід»: чим зацікавить 106 серія детективного серіалу
Сьогодні, 25 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 106 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство хлопця і завдання серйозних тілесних ушкоджень молодій дівчині. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
У каналізаційному колодязі команда ОСА знаходить тіла двох невідомих. Хлопець мертвий, дівчина жива, але через травму голови втратила пам’ять. На перший погляд, пару пограбували і зіштовхнули у відкритий люк на дорозі. Проте з’ясовується, що хлопець був задушений за допомогою поліетиленового пакета…
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У 106 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Невже смерть хлопця настала внаслідок банального пограбування?
- Як загиблий був пов’язаний із будівельною фірмою «ТаланКиївБуд»?
- Невже смерть хлопця зумовлена його професійною діяльністю?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
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