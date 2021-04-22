«Слід»: чем заинтересует 100 серия детективного сериала
22.04.2021
Сегодня, 22 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 100 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство шестилетнего мальчика Рената Демина. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Известный адвокат Игорь Свистунов сбивает насмерть шестилетнего мальчика Рената Демина. Судмедэксперт находит в крови мальчика этанол, то есть следы алкогольного опьянения…