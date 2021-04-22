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«Слід»: чем заинтересует 100 серия детективного сериала

22.04.2021

Сегодня, 22 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 100 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство шестилетнего мальчика Рената Демина. Все детали читайте в материале. 

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Известный адвокат Игорь Свистунов сбивает насмерть шестилетнего мальчика Рената Демина. Судмедэксперт находит в крови мальчика этанол, то есть следы алкогольного опьянения…

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В 100 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Мог ли Игорь Свистунов избежать столкновения с мальчиком?
  • Неужели Ренат Демин перед смертью был пьян?
  • Кто обвинит адвоката в том, что он дал взятку и подделал результаты экспертизы?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 100 серия детективного сериала

Сериал Слід 100 серия на сайте СТБ уже 22.04.2021. О чем сюжет сотой серии фильма Слід, читайте в анонсе

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