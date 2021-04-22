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«Слід»: чим зацікавить 100 серія детективного серіалу

22.04.2021

Сьогодні, 22 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 100 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство шестирічного хлопчика Рената Дьоміна. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Відомий адвокат Ігор Свистунов збиває на смерть шестирічного хлопчика Рената Дьоміна. Судмедексперт знаходить у крові загиблого етанол, тобто сліди алкогольного сп’яніння…

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У 100 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи міг Ігор Свистунов уникнути зіткнення з хлопчиком?
  • Невже Ренат Дьомін перед смертю був п’яний?
  • Хто звинуватить адвоката в тому, що він дав хабара і підробив результати експертизи?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 100 серія детективного серіалу

Серіал Слід 100 серія на сайті СТБ вже 22.04.2021. Про що сюжет сотої серії фільму Слід читайте в анонсі

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