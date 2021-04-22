Сьогодні, 22 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 100 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство шестирічного хлопчика Рената Дьоміна. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Відомий адвокат Ігор Свистунов збиває на смерть шестирічного хлопчика Рената Дьоміна. Судмедексперт знаходить у крові загиблого етанол, тобто сліди алкогольного сп’яніння…

Більше на тему: Віктор Шаблій – жорсткий коп із добрим серцем

У 100 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи міг Ігор Свистунов уникнути зіткнення з хлопчиком?

Невже Ренат Дьомін перед смертю був п’яний?

Хто звинуватить адвоката в тому, що він дав хабара і підробив результати експертизи?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 100 серія детективного серіалу Серіал Слід 100 серія на сайті СТБ вже 22.04.2021. Про що сюжет сотої серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.