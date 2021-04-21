Сегодня, 21 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 99 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть 18-летнего Матвея Бойко. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Команда ОСА выясняет обстоятельства смерти 18-летнего Матвея Бойко. Его тело было найдено у подножия заброшенной многоэтажки, в кармане погибшего лежала прощальная записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти. Но в ходе расследования выясняется, что записка была написана за полгода до трагического инцидента, а царапины на руках парня свидетельствуют, что он до последнего пытался спастись…

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В 99 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели 18-летний парень совершил самоубийство?

Кто подложил Матвею прощальную записку, которую тот написал за полгода до смерти?

Кто и почему хотел убить 18-летнего парня?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 99 серия детективного сериала Сериал Слід 99 серия на сайте СТБ уже 21.04.2021. О чем сюжет девяносто девятой серии фильма Слід, читайте в анонсе

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