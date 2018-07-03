Купальник – есть, средства для загара – в косметичке, хорошая музыка – в плейлисте, но чего-то все равно не хватает для приятного отпуска. Возможно, хорошей книги? Мы подготовили для вас топ-5 книг для прочтения в отпуске. Это новинки, мировые бестселлеры, которые не оставят равнодушными. Любовь, страсть, интриги, психология – выбирайте, что вам ближе.

«Маленькая жизнь» Ханья Янагихара

перевод Анжелы Асман

Роман Ханьи Янагихары вышел в свет в 2015 году. История рассказывает о четырех бывших одноклассниках, которые переезжают в Нью-Йорк и там ищут собственный путь. Жизнь относится к ним жестоко, носит по волнам, а держатся друзья на плаву только благодаря дружбе и стремлениям. Проходят десятилетия, отношения углубляются, омрачаются, приправляются страстью, успехом и гордостью. И все понимают, что самой большой проблемой является Джуд, очень талантливый юрист и очень бесталанный человек, его разум и тело разорвало тяжелое детство, его преследуют страхи и травмы, которые он никогда не сможет преодолеть, и именно они навсегда определяют его жизнь. «Большая маленькая ложь» Лиян Мориарти

перевод Екатерины Ивановой

«Когда читаешь захватывающие бестселлеры Лиян Мориарти, то будто пьешь розовый «Космополитен»… с мышьяком», – USA Today.

Эта блестящая история о бывших мужчинах, вторых женах, матерях и дочерях, школьных скандалах и маленькой лжи, которая может стать смертельной.

В книге рассказывается о трех женщинах. Маделин – сила, с которой считаются. Она забавная, язвительна и страстная; все помнит и ничего не прощает. Селеста – красавица, способна заставить остановиться мир и удивленно любоваться ею. И за иллюзию идеальности она платит свою цену. Новая в городе, одинокая мама Джейн настолько молода, что другие мамы из школы восприняли ее за няню, за ее плечами – загадочное прошлое и печаль, нехарактерная для ее возраста.

«Тайна моего мужа» Лиян Мориарти

перевод Ирины Даниленко

Представьте себе, что ваш муж написал вам письмо, которое надо открыть после его смерти. Представьте себе, что вы наткнулись на это письмо в то время, когда ваш муж еще жив. Представьте также, что письмо содержит его темный секрет, который способен уничтожить не только вашу жизнь, но и жизнь других людей…

Сесилия Фицпатрик имеет идеальную жизнь: она ​​успешный бизнесмен, преданная жена и мать. Но это письмо способно изменить все, и не только для нее: Рейчел и Тесс едва знают не только Сесилию, но и друг друга, и они почувствуют последствия тайны ее мужа. Некоторым тайнам лучше оставаться в секрете навсегда!

«Исчезнувшая» Джиллиан Флинн

перевод Натальи Гайдай

Ник и Эми Данни собираются праздновать пятую годовщину свадьбы, когда Эми исчезает. Полиция подозревает Ника в убийстве жены. Друзья Эми вдруг начинают рассказывать, что она боялась мужа, что имела от него секреты. Он клянется, что это неправда. Однако полиция проверяет его компьютер и обнаруживает очень странную историю поисков. Ник уверяет, что он здесь ни к чему, но можно ли ему верить? А тут еще эти настойчивые звонки на его мобильный телефон… Так что же произошло с очаровательной женой Ника? «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви» Пизы Аллан и Барбара

Книга написана интересным и доступным языком, она насыщена интересной информацией с юмором. Это издание займет достойное место рядом с вами на пляже.

Из книги вы узнаете, какую роль играют интимные отношения в жизни человека. Что заставляет некоторых мужчин постоянно менять партнерш по сексу? А что заставляет женщин требовать обязательств от мужчин? Авторы этой книги дают подробные ответы на вопросы о том, как возникают любовь и романтика, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем чаще всего обусловлен случайный секс, почему происходят супружеские измены. Их выводы и советы основаны на результатах многочисленных исследований и научных экспериментов.