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«Слід»: чим зацікавить 99 серія детективного серіалу

21.04.2021

Сьогодні, 21 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 99 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть 18-річного Матвія Бойка. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Команда ОСА з’ясовує обставини смерті 18-річного Матвія Бойка. Його тіло було знайдено біля підніжжя покинутої багатоповерхівки, у кишені загиблого лежала прощальна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті. Проте в ході розслідування з’ясовується, що записка була написана за пів року до трагічного інциденту, а подряпини на руках хлопця свідчать, що він до останнього намагався врятуватися…

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У 99 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже 18-річний хлопець наклав на себе руки?
  • Хто підклав Матвію прощальну записку, яку той написав за пів року до смерті?
  • Хто і чому хотів убити 18-річного хлопця?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 99 серія детективного серіалу

Серіал Слід 99 серія на сайті СТБ вже 21.04.2021. Про що сюжет дев'яносто дев'ятої серії фільму Слід, читайте в анонсі

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