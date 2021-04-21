Сьогодні, 21 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 99 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть 18-річного Матвія Бойка. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Команда ОСА з’ясовує обставини смерті 18-річного Матвія Бойка. Його тіло було знайдено біля підніжжя покинутої багатоповерхівки, у кишені загиблого лежала прощальна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті. Проте в ході розслідування з’ясовується, що записка була написана за пів року до трагічного інциденту, а подряпини на руках хлопця свідчать, що він до останнього намагався врятуватися…

Більше на тему: Книги, які варто почитати у відпустці: топ-5

У 99 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже 18-річний хлопець наклав на себе руки?

Хто підклав Матвію прощальну записку, яку той написав за пів року до смерті?

Хто і чому хотів убити 18-річного хлопця?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 99 серія детективного серіалу Серіал Слід 99 серія на сайті СТБ вже 21.04.2021. Про що сюжет дев'яносто дев'ятої серії фільму Слід, читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.