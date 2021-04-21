«Слід»: чим зацікавить 99 серія детективного серіалу
Сьогодні, 21 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 99 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть 18-річного Матвія Бойка. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Команда ОСА з’ясовує обставини смерті 18-річного Матвія Бойка. Його тіло було знайдено біля підніжжя покинутої багатоповерхівки, у кишені загиблого лежала прощальна записка, в якій він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті. Проте в ході розслідування з’ясовується, що записка була написана за пів року до трагічного інциденту, а подряпини на руках хлопця свідчать, що він до останнього намагався врятуватися…
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У 99 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Невже 18-річний хлопець наклав на себе руки?
- Хто підклав Матвію прощальну записку, яку той написав за пів року до смерті?
- Хто і чому хотів убити 18-річного хлопця?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
Video: «Слід»: чим зацікавить 99 серія детективного серіалу
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