«Слід»: чем заинтересует 96 серия детективного сериала
Сегодня, 15 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 96 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение 12-летней дочери мелкого бандита. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. К команде ОСА обращается жена мелкого бандита Михаила Москаленко ― Надежда. Коллеги мужчины похитили ее 12-летнюю дочь Ирину, а Михаила обвиняют в краже трупа босса. Крал ли он тело? И если да, зачем оно ему?
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В 96 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Кто и зачем похитил 12-летнюю девочку?
- Неужели отец похищенной девочки украл тело мертвого босса?
- Зачем Михаилу Москаленко понадобилось совершать преступление? Удастся ли ему вернуть свою дочь живой и невредимой?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
Video: «Слід»: чем заинтересует 96 серия детективного сериала