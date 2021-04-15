Сьогодні, 15 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 96 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть викрадення 12-річної доньки дрібного бандита. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

До команди ОСА звертається дружина дрібного бандита Михайла Москаленка ― Надія. Колеги чоловіка викрали її 12-річну доньку Ірину, а Михайла звинувачують у викраденні трупа боса. Та чи викрадав він тіло? І якщо так, навіщо воно йому?

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У 96 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто і навіщо викрав 12-річну дівчинку?

Невже батько викраденої дівчинки забрав тіло мертвого боса?

Навіщо Михайло Москаленко скоїв злочин? Чи вдасться йому повернути свою дочку живою і неушкодженою?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 96 серія детективного серіалу Серіал Слід 96 серія на сайті СТБ вже 15.04.2021. Про що сюжет дев'яносто шостої серії фільму Слід читайте в анонсі

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