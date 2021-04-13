«Слід»: чем заинтересует 94 серия детективного сериала
13.04.2021
Сегодня, 13 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 94 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство двоих преступников ― Игоря Момута и Вадима Харченко, которых застрелили в сауне. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. В сауне расстреливают Игоря Момута и Вадима Харченко. Оба мужчины имеют криминальное прошлое. Незадолго о смерти их подозревали в убийстве пенсионера Владимира Кононенко. Было ли убийство мужчин местью?