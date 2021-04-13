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«Слід»: чем заинтересует 94 серия детективного сериала

13.04.2021

Сегодня, 13 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 94 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство двоих преступников Игоря Момута и Вадима Харченко, которых застрелили в сауне. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. В сауне расстреливают Игоря Момута и Вадима Харченко. Оба мужчины имеют криминальное прошлое. Незадолго о смерти их подозревали в убийстве пенсионера Владимира Кононенко. Было ли убийство мужчин местью?

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В 94 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто и за что застрелил Игоря Момута и Вадима Харченко?
  • Имеет ли отношение к расстрелу адвокат погибших преступников?
  • Было ли убийство мужчин местью за смерть Владимира Кононенко?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 94 серия детективного сериала

Сериал Слід 94 серия на сайте СТБ уже 13.04.2021. О чем сюжет девяносто четвертой серии фильма Слід читайте в анонсе

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