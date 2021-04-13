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«Слід»: чим зацікавить 94 серія детективного серіалу

13.04.2021

Сьогодні, 12 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 94 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство двох злочинців Ігоря Момута і Вадима Харченка, яких застрелили в сауні. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

У сауні розстрілюють Ігоря Момута і Вадима Харченка. Обидва чоловіки мають кримінальне минуле. Незадовго про смерті їх підозрювали у вбивстві пенсіонера Володимира Кононенка. Чи було вбивство чоловіків помстою?

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У 94 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і за що застрелив Ігоря Момута і Вадима Харченка?
  • Чи причетний до розстрілу адвокат загиблих злочинців?
  • Чи було вбивство чоловіків помстою за смерть Володимира Кононенка?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 94 серія детективного серіалу

Серіал Слід 94 серія на сайті СТБ вже 13.04.2021. Про що сюжет дев'яносто четвертої серії фільму Слід читайте в анонсі

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