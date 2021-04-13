«Слід»: чим зацікавить 94 серія детективного серіалу
Сьогодні, 12 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 94 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство двох злочинців ― Ігоря Момута і Вадима Харченка, яких застрелили в сауні. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
У сауні розстрілюють Ігоря Момута і Вадима Харченка. Обидва чоловіки мають кримінальне минуле. Незадовго про смерті їх підозрювали у вбивстві пенсіонера Володимира Кононенка. Чи було вбивство чоловіків помстою?
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У 94 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Хто і за що застрелив Ігоря Момута і Вадима Харченка?
- Чи причетний до розстрілу адвокат загиблих злочинців?
- Чи було вбивство чоловіків помстою за смерть Володимира Кононенка?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?