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«Слід»: чем заинтересует 93 серия детективного сериала

12.04.2021

Сегодня, 12 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 93 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать загадочную смерть Ярославы Заяц и ее любимого. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Воспитательницу детского сада Ярославу Заяц находят повешенной в собственной квартире, а ее жених погибает под колесами автомобиля. Под ногтями погибшей находят наркотики. Имела ли женщина отношение с наркоторговцами?

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В 93 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Неужели Ярослава добровольно совершила самоубийство?
  • Зачем после смерти Ярославы кто-то сбил ее любимого?
  • Имела ли погибшая отношение к торговле наркотиками?
  • Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 93 серия детективного сериала

Сериал Слід 93 серия на сайте СТБ уже 12.04.2021. О чем сюжет девяностой третьей фильма Слід читайте в анонсе

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