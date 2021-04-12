«Слід»: чем заинтересует 93 серия детективного сериала
12.04.2021
Сегодня, 12 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 93 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать загадочную смерть Ярославы Заяц и ее любимого. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Воспитательницу детского сада Ярославу Заяц находят повешенной в собственной квартире, а ее жених погибает под колесами автомобиля. Под ногтями погибшей находят наркотики. Имела ли женщина отношение с наркоторговцами?