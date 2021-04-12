Сьогодні, 12 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 93 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть загадкову смерть Ярослави Заєць та її коханого. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Виховательку дитячого садка Ярославу Заєць знаходять повішеною у власній квартирі, а її наречений гине під колесами автомобіля. Під нігтями загиблої знаходять наркотики. Чи мала жінка зв’язок з наркотогровцями?

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У 93 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже Ярослава добровільно скоїла самогубство?

Навіщо після смерті Ярослави хтось збив її коханого?

Чи причетна загибла до торгівлі наркотиками?

Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 93 серія детективного серіалу Серіал Слід 93 серія на сайті СТБ вже 12.04.2021. Про що сюжет дев'яностої третьої фільму Слід читайте в анонсі

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