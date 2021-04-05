Сегодня, 5 апреля, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 89 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение и смерть двух человек. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Ограблен офис интернет-магазина, который торгует духами. Вместе с тремя миллионами гривен исчезли бухгалтер и администратор. Их тела обнаруживают на чердаке офисного здания. А в туалете на этаже, где расположен офис, находят спрятанный ими конверт с половиной украденной суммы…

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В 89 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто причастен к пропаже и смерти бухгалтера и администратора интернет-магазина?

Зачем погибшие спрятали конверт с половиной украденной суммы?

Неужели погибшие хотели похитить такую огромную сумму денег?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 89 серия детективного сериала Сериал Слід 89 серия на сайте СТБ уже 05.04.2021. О чем сюжет восемьдесят девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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