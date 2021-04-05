«Слід»: чим зацікавить 89 серія детективного серіалу
Сьогодні, 5 квітня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 89 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення і смерть двох людей. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Пограбовано офіс інтернет-магазину, який торгує парфумами. Разом із трьома мільйонами гривень зникли бухгалтерка та адміністраторка. Їхні тіла виявляють на горищі офісної будівлі. А в туалеті на поверсі, де розташований офіс, знаходять захований ними конверт з половиною вкраденої суми…
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У 89 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Хто причетний до зникнення і смерті бухгалтерки й адміністраторки інтернет-магазину?
- Навіщо загиблі сховали конверт з половиною вкраденої суми?
- Невже загиблі хотіли вкрасти таку величезну суму грошей?
- Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?
Video: «Слід»: чим зацікавить 89 серія детективного серіалу
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