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«Слід»: чем заинтересует 70 серия детективного сериала

15.12.2020

Сегодня, 15 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 70 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть полковника КГБ в отставке Романа Кузьменко. Все детали читайте в материале. 

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В 70 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему жена погибшего убеждена, что ее мужа напугал призрак старого друга Сергея Золотухина, который когда-то умер в тюрьме?
  • Возможно ли, что призраки наведываются и к другим жителям поселка?
  • Имеет ли отношение к призракам гадалка Изольда, которую посещали жители этого поселка?
  • Неужели ясновидящая организовала мистическое шоу в рекламных целях?

Video: «Слід»: чем заинтересует 70 серия детективного сериала

Сериал Слід 70 серия на сайте СТБ уже 15.12.2020. О чем сюжет семидесятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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