«Слід»: чем заинтересует 70 серия детективного сериала
15.12.2020
Сегодня, 15 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 70 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть полковника КГБ в отставке Романа Кузьменко. Все детали читайте в материале.
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В 70 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Почему жена погибшего убеждена, что ее мужа напугал призрак старого друга Сергея Золотухина, который когда-то умер в тюрьме?
- Возможно ли, что призраки наведываются и к другим жителям поселка?
- Имеет ли отношение к призракам гадалка Изольда, которую посещали жители этого поселка?
- Неужели ясновидящая организовала мистическое шоу в рекламных целях?
Video: «Слід»: чем заинтересует 70 серия детективного сериала
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