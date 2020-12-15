Сегодня, 15 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 70 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть полковника КГБ в отставке Романа Кузьменко. Все детали читайте в материале.

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В 70 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему жена погибшего убеждена, что ее мужа напугал призрак старого друга Сергея Золотухина, который когда-то умер в тюрьме?

Возможно ли, что призраки наведываются и к другим жителям поселка?

Имеет ли отношение к призракам гадалка Изольда, которую посещали жители этого поселка?

Неужели ясновидящая организовала мистическое шоу в рекламных целях?

Video: «Слід»: чем заинтересует 70 серия детективного сериала Сериал Слід 70 серия на сайте СТБ уже 15.12.2020. О чем сюжет семидесятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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