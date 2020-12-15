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«Слід»: чим зацікавить 70 серія детективного серіалу

15.12.2020

Сьогодні, 15 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 70 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть полковника КДБ у відставці Романа Кузьменка. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 70 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому дружина загиблого переконана, що її чоловіка налякав привид давнього друга Сергія Золотухіна, який колись помер у в’язниці?
  • Чи можливо, що примари навідуються й до інших жителів селища?
  • Чи пов’язана з появою привидів ворожка Ізольда, яку відвідували жителі цього селища?
  • Невже ясновидиця організувала містичне шоу з рекламною метою?

Video: «Слід»: чим зацікавить 70 серія детективного серіалу

Серіал Слід 70 серія на сайті СТБ вже 15.12.2020. Про що сюжет сімдесятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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