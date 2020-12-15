Храпящий труп и сон над микроскопом: интересные факты о съемках сериала «Слід»

11 сентября на телеканале СТБ состоялась грандиозная премьера детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства начали расследовать резонансные преступления! А хотелось бы вам узнать, как проходят съемки сериала? Предлагаем заглянуть в святая святых — на съемочную площадку проекта — и узнать, какие казусы происходили с актерами во время съемок детективного сериала «Слід». Все детали читайте в нашем материале.

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Казусы и интересные факты о сериале «Слід»

Помните первый эпизод сериала, где главная героиня — Ольга Косач — разговаривает во время ужина со своим отцом? Так вот, роль отца главы ОСА сыграл родной отец Татьяны Кравченко, народный артист Украинской ССР Александр Кравченко. Как признается сама Татьяна, он очень сильно волновался, так как боялся что-то сделать не так и тем самым навредить своей дочери. Однако благодаря продюсеру, режиссеру и прекрасной игре актера сцена получилась очень теплой и душевной.

Во время съемок одной из сцен в морге с Татьяной Кравченко (Ольга Косач) и Еленой Вознесенской (Мария Небесная) произошел очень смешной случай — на репетиции уснул «труп».

«Мы репетировали сцену в морге. Представьте ситуацию: на столе лежит труп. Мужчину задушили, на его шее характерные следы. Мы с Еленой в кадре обсуждаем причину смерти, выдвигаем гипотезы. Елена наклоняется к трупу, чтобы показать мне следы удушья, она прикоснулась к шее пальцем ― и в этот момент мужчина… как дернется. Просто актер так долго лежал неподвижно, что уснул, а наши прикосновения его разбудили», — вспоминает Татьяна Кравченко.

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Однако на этом смешные истории с трупами не закончились.

«Представьте ситуацию: напряженная сцена в морге. Очередной труп, мы с Татьяной обсуждаем причину смерти. Играем дубль 10-й. Все устали. Обстановка очень сложная и драматическая. И в самый ответственный момент наш труп… начинает очень громко храпеть!!! Такого сильного хохота на площадке никогда не было», — вспоминает Елена Вознесенская.

Но не трупом единым. Интересная история произошла с исполнительницей роли балистки и оперативницы Екатерины Червоной — Антониной Хижняк. По сюжету одного из эпизодов капитана Червону взяли в заложники. С пистолетом у виска актриса должна была управлять автомобилем. Но капитан Червона решила немного пошутить: не предупредив других актеров, она сделала такой лихой маневр на дороге, что практически до смерти испугала несчастного «злодея».

Исполнительница роли биолога Альбины Панчук — Альбина Перерва ― рассказала о том, что когда-то случайно уснула над микроскопом:

«Иногда съемки затягиваются до поздней ночи. И во время одного из дублей в лаборатории я так устала, что просто наклонилась над микроскопом и моментально уснула».

Но несмотря на все сложности и многочасовые съемки, абсолютно все актеры с огромной теплотой говорят о своих коллегах:

«У нас самая крутая съемочная группа! Когда мы все вместе собираемся в кадре, мы постоянно шутим, смеемся. Я бы даже сказал — ржем. Часто поем песни. Или просто помогаем друг другу в каких-то вопросах. Все актеры — просто замечательные люди! Нам кайфово работать вместе! — говорит исполнитель роли Тараса Рымаря Алексей Суровцев. — У меня очень мало опыта работы в кадре в качестве актера, ведь сериал «Слід» — моя первая работа в таком формате. И вот каждый из моих коллег, который играл со мной сцену, пытался мне всячески помочь, рассказывал, как и что лучше сделать. Это очень круто! Круто, когда все работают на результат!».

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