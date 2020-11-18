Сегодня, 18 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 55 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть шестнадцатилетней Карины Самоховой, тело которой нашли в реке. Все детали читайте в материале.

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В 55 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто удерживал перед смертью беременную девушку в кандалах с шипами?

Кем был неизвестный мужчина, которого видели рядом с Кариной перед ее исчезновением?

Стала ли беременность юной девушки причиной ее смерти?

Кто на самом деле совершил ужасное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 55 серия детективного сериала Сериал Слід 55 серия на сайте СТБ уже 18.11.2020. О чем сюжет пятдесят пятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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