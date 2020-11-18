11 сентября на телеканале СТБ состоялась грандиозная премьера детективного сериала «Слід», где сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать самые резонансные преступления. Тем временем мы продолжаем рассказывать об актерах, которые исполняют главные роли в проекте. Читайте в нашем материале информацию об Альбине Перерве, которая сыграла биолога и эксперта-криминалиста Альбину Панчук.

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Альбина Перерва родилась на Сумщине. С малых лет увлекалась творчеством, закончила музыкальную школу по классу «Скрипка». С самого детства точно знала, что хочет стать актрисой.

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«Когда я была маленькая, мне было жутко интересно узнать, как это ― работать на телевидении. Тогда я не понимала, как такие большие люди помещаются в такой маленький телевизор», — вспоминает девушка.

Как признается Альбина, не последнюю роль в ее желании стать актрисой сыграла бабушка, которая после войны организовала свою труппу из 8 человек и ставила небольшие спектакли.

Но родители Альбины были против того, чтобы их дочь поступала в театральный. Они хотели, чтобы она получила более «серьезную» профессию. Поэтому после школы девушка поступила в Киевский авиационный институт на специальность «Экобиотехнологии».

Однако мечты об актерской карьере никогда не покидали Альбину. Поэтому, будучи студенткой, она начала потихоньку вливаться в актерскую тусовку: принимала участие в КВН, ходила на спектакли и брала уроки актерского мастерства у частных преподавателей, посещала кастинги, чтобы получить хоть эпизодические роли. Вскоре устроилась актером-аниматором в компанию PZTV. Но спустя некоторое время перешла на должность костюмера в этой же фирме.

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После университета Альбина сделала свой сольный проект «АЛЬБИНА НЕРИАННА». Девушка записала свой альбом, сняла два клипа и даже успела организовать гастроли.

Звездный час для нее настал, когда попала на «Новый канал». Ей удалось успешно пройти кастинг на роль в молодежном сериалити «Киев днем и ночью». Альбина Перерва быстро завоевала любовь публики.

«Я очень люблю танцевать с камерой. Иногда мне кажется, что она ― живое существо, ведь камера не врет. Иногда перед началом съемок я могу с ней поздороваться или протереть пыль»,— смеется актриса.

На пробы в детективный сериал «Слід» Альбину пригласил кастинг-директор, и буквально сразу ее утвердили на роль биолога и эксперта-криминалиста Альбины Панчук.

Фильмография:

2013 год — «ХОРОР»

2015—2018 года — «Киев днём и ночью»

2019 год — сериал «Толя»

2020 год — «Слід»

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