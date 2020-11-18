Сьогодні, 18 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 55 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть шістнадцятирічної Карини Самохової, тіло якої знайшли в річці. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 55 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто утримував перед смертю вагітну дівчину в кайданах із шипами?

Ким був невідомий чоловік, якого бачили поруч із Кариною перед її зникненням?

Чи стала вагітність юної дівчини причиною її смерті?

Хто насправді скоїв жахливий злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 55 серія детективного серіалу Серіал Слід 55 серія на сайті СТБ вже 18.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят п'ятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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