Сегодня, 16 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 53 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть Вадима Пушкова, тело которого нашли на обочине дороги. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: Что посмотреть осенью 2020

В 53 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Что стало причиной смерти Вадима — трагическая случайность или намеренное убийство?

Неужели Вадима из-за ревности убила собственная жена?

А может, смерть мужчины связана с его бизнесом?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное дело?

Video: «Слід»: чем заинтересует 53 серия детективного сериала Сериал Слід 53 серия на сайте СТБ уже 16.11.2020. О чем сюжет пятдесят третьей серии фильма Слід читайте в анонсе

Читайте нас также в Viber и Telegram.