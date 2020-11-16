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«Слід»: чим зацікавить 53 серія детективного серіалу

16.11.2020

Сьогодні, 16 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 53 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть Вадима Пушкова, тіло якого знайшли на узбіччі дороги. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 53 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною смерті Вадима — трагічна випадковість чи навмисне вбивство?
  • Невже Вадима через ревнощі вбила власна дружина?
  • А може, смерть чоловіка пов’язана з його бізнесом?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цю складну справу?

Video: «Слід»: чим зацікавить 53 серія детективного серіалу

Серіал Слід 53 серія на сайті СТБ вже 16.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят третьої серії фільму Слід читайте в анонсі

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