Сьогодні, 16 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 53 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть Вадима Пушкова, тіло якого знайшли на узбіччі дороги. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 53 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Що стало причиною смерті Вадима — трагічна випадковість чи навмисне вбивство?

Невже Вадима через ревнощі вбила власна дружина?

А може, смерть чоловіка пов’язана з його бізнесом?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цю складну справу?

Video: «Слід»: чим зацікавить 53 серія детективного серіалу Серіал Слід 53 серія на сайті СТБ вже 16.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят третьої серії фільму Слід читайте в анонсі

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