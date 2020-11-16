Що подивитися восени 2020

Що подивитися цієї осені, щоб скоротати довгі дощові вечори? Адже через карантин багато прем’єр фільмів і серіалів були відкладені на невизначений термін. Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих новинок, прем’єра яких запланована вже на цю осінь.

«Атлантида»

Хочете дізнатися, що буде, коли Україна переможе ворога і на сході нашої країни запанує мир? Фільм режисера Валентина Васяновича, прем’єра якого запланована на цю осінь, розповідає саме про це. Це найтитулованіший український фільм, знятий в 2019 році, — стрічка отримала нагороду на Венеційському фестивалі. Гадаємо, кожен житель нашої країни просто зобов’язаний побачити це.

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«Слід»

Український серіал розповідає про роботу співробітників Особливої ​​Слідчої Агенції, яка займається розслідуванням найбільш резонансних злочинів. ОСА — спеціально створена структура в складі головного управління поліції, підпорядкована безпосередньо генералу, заступнику міністра МВС. Співробітники ОСА — професіонали високого рівня, а їхній підрозділ оснащено найсучаснішим обладнанням і найкращими в країні експертно-криміналістичною та судово-медичною лабораторіями. У злочинців не залишиться шансів! Прем’єра серіалу відбудеться 11 вересня на телеканалі СТБ!

Дивитись онлайн серіал Слід – 1 серія від 11 вересня 2020

Дивитись онлайн серіал Слід – 2 серія від 11 вересня 2020

«Ловець снів»

Для тих, хто любить полоскотати собі нерви, 1 жовтня 2020 року вийде фільм жахів «Ловець снів». У центрі сюжету — маленький хлопчик, який випадково знаходить окультний предмет — ловець снів, за допомогою якого всі найжахливіші кошмари проникають у реальний світ.

«Чесний кандидат»

«Чесний кандидат» — це фільм-драма з елементами комедії, який змусить глядача замислитися над багатьма питаннями. За сюжетом політичний консультант-демократ допомагає відставному полковнику морської піхоти балотуватися на пост мера в маленькому містечку в штаті Вісконсін, де велика частина жителів дотримується правих поглядів. Зуміють головні герої змінити погляди містян чи все марно? Прем’єра фільму також відбудеться 1 жовтня 2020 року.

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«Чесний злодій»

Фільм режисера Марка Вільямса. Традиційний бойовик з незвичайним сюжетом. Головний герой — професійний грабіжник банків, який вирішив відійти від справ. Але стати чесним, будучи злодієм, не так просто: йому доведеться дати відсіч продажним копам, щоб урятувати своє ім’я і кохану жінку. Прем’єра фільму відбудеться 6 жовтня.

«Вічні»

«Вічні» — ще один фільм, знятий за франшизою Marvel. Нові герої — представники досконалої і безсмертної раси, що захищає землян, з обличчями Анджеліни Джолі, Річарда Меддена і Сальми Хаєк. Ця стрічка має вивести подібні фільми на новий рівень, ― обіцяють творці фентезі: різні історичні епохи, різні місця дії, сюжет, що охоплює сім тисяч років, і глобальне космічне протистояння. Погодьтеся, ви повинні це побачити! Прем’єра запланована на 4 листопада!

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