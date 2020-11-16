Что посмотреть осенью 2020

Что посмотреть этой осенью, чтобы скоротать длинные дождливые вечера? Ведь ввиду карантина многие премьеры фильмов и сериалов были отложены на неопределенный срок. Читайте в нашем материале подборку лучших новинок, премьеры которых запланированы уже этой осенью.

«Атлантида»

Хотите узнать, что будет, когда Украина победит врага и на востоке нашей страны воцарит мир? Фильм режиссера Валентина Васяновича, премьера которого запланирована этой осенью, рассказывает именно об этом. Это самый титулованный украинский фильм, снятый в 2019 году, — картина получила награду на Венецианском фестивале. Думаем, каждый житель нашей страны просто обязан увидеть это.

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«Слід»

Украинский сериал рассказывает о работе сотрудников Особого Следственного Агентства, которое занимается расследованием самых резонансных преступлений. ОСА — специально созданная структура в составе главного управления полиции, которая подчинена напрямую генералу, заместителю министра МВД. Сотрудники ОСА — профессионалы высокого уровня, а их подразделение оснащено самым современным оборудованием и лучшими в стране экспертно-криминалистической и судебно-медицинской лабораториями. У преступников не останется шансов! Премьера сериала состоится 11 сентября на телеканале СТБ!

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Смотреть онлайн сериал След — 2 серия от 11 сентября 2020

«Ловец снов»

Для тех, кто любит пощекотать себе нервы, 1 октября 2020 года выйдет фильм ужасов «Ловец снов». В центре сюжета — маленький мальчик, который случайно находит оккультный предмет — ловец снов, с помощью которого все самые ужасные кошмары проникают в реальный мир.

«Честный кандидат»

«Честный кандидат» — это фильм-драма с элементами комедии, который заставит зрителя задуматься о многом. По сюжету политический консультант-демократ помогает отставному полковнику морской пехоты баллотироваться на пост мэра в маленьком городке в штате Висконсин, где большая часть жителей придерживается правых взглядов. Сумеют ли главные герои изменить взгляды жителей города или все напрасно? Премьера фильма также состоится 1 октября 2020 года.

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«Честный вор»

Фильм режиссера Марка Уильямса. Традиционный боевик с незаурядным сюжетом. Главный герой – профессиональный грабитель банков, который решил отойти от дел. Но стать честным, будучи вором, не так просто: ему придется дать отпор продажным копам, чтобы спасти своё имя и любимую. Премьера фильма состоится 6 октября.

«Вечные»

«Вечные» — еще один фильм, снятый по франшизе Marvel. Новые герои — представители совершенной и бессмертной расы, защищающей землян, c лицами Анджелины Джоли, Ричарда Мэддена и Сальмы Хайек. Эта картина должна вывести подобные фильмы на новый уровень, ― обещают создатели фэнтези: разные исторические эпохи, разные места действия, сюжет, охватывающий семь тысяч лет, и глобальное космическое противостояние. Согласитесь, вы должны это увидеть! Премьера запланирована на 4 ноября!

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