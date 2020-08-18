Интриги, неожиданные повороты, непредсказуемая развязка — это все о детективах. Запутанные истории, которые вновь и вновь хочется разгадывать вместе с главными героями. Читайте в нашем материале топ-7 детективных сериалов, которые вышли в 2020 году.

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«Слід»

Идеальных преступлений не бывает, ведь после каждого из них остаются следы. Если некоторые следы еще можно увидеть, то часть из них могут обнаружить только избранные профессионалы высокого уровня с помощью современного оборудования. Именно с этой целью в составе МВД учреждена новая структура ― Оперативное Следственное Агентство («О.С.А.»), сотрудники которого с помощью исследований и новейшей техники расследуют сложнейшые преступления. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.

«Алиенист» (2 сезон)

После поимки маньяка, который жестоко убивал детей, главные герои ― Ласло Крайцлер, репортер уголовной хроники Times Джон Мур, секретарь полицейского отделения Сара Ховард (которая, к слову, открыла свое детективное агентство) и комиссар Теодор Рузвельт ― начнут расследовать новое дело: разыскивать похитителя новорожденного ребенка испанского дипломата. История обещает быть очень интересной и захватывающей.

«Незнакомка»

Главных героев сериала связывает лишь тот факт, что они живут в одном городе. Адам Прайс — верный супруг и счастливый отец двоих замечательных детей. Он — успешный адвокат, а его жена работает учителем в школе. Однако идиллию рушит незнакомка, которая рассказала Адаму тайну, касающуюся его супруги и смерти их третьего ребенка. После объяснений жены мужчина еще больше растерялся, ведь его супруга исчезает. Маленький городок очень быстро становится полем для расследования. И у каждого из его жителей есть свои тайны.

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«Убийство на ферме Уайт Хаус»

Сериал основан на реальных событиях: в 1985 году в ночь с 6 на 7 августа три поколения одной семьи были жестоко убиты на ферме в своем доме. Подозрение сразу падает на дочь семьи, которая в прошлом страдала от психического заболевания. Однако один из детективов, который расследовал это преступление, нашел новые улики. Под подозрением оказался 24-летний приемный сын Джереми — единственный выживший в той трагедии, потому что в это время находился в другом месте…

«Защищая Джейкоба»

Энди — помощник главного прокурора. У него есть жена и сын-подросток — Джейкоб. Идиллия семейной жизни рушится, когда Энди поручают расследовать убийство молодого парня — одноклассника его сына. Но главная загвоздка в том, что все улики указывают на то, что вероятный убийца — его собственный сын. Так, помощник прокурора находит в спальне Джейкоба нож — идентичный тому, которым было совершено убийство. Как любящий отец, Энди уничтожает эту улику. Однако вскоре Джейкобу выносят официальные обвинения, ведь на одежде убитого были найдены его отпечатки пальцев.

«Мисс Скарлетт и Герцог»

Это история о первом частном детективе-женщине Лондона. Для Великобритании того времени это — настоящий нонсенс. Главная героиня — Элиза — в один день теряет отца, а вместе с ним и абсолютно все средства к существованию. Для того, чтобы найти финансовую поддержку, женщине остается только удачно выйти замуж. Однако Элиза решается возобновить работу частного детективного агентства своего отца. Но в то время женщина не могла открыто конкурировать с мужчинами. И Элиза находит себе партнера — полицейского Скотленд-Ярда, неисправимого бабника и пьяницу по прозвищу Герцог…

«Чужак»

Сериал основан на одноименном романе Стивена Кинга. Полицейский детектив Ральф Андерсон в Оклахоме расследует преступление — шокирующее убийство 11-летнего мальчика. Под подозрением оказывается учитель и тренер баскетбольной команды. Все улики указывают на него. Однако Ральф Андерсон решил копнуть глубже — и был обескуражен, ведь наткнулся на что-то сверхъестественное…

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