Сегодня, 12 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 52 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть пятерых людей, погибших от вируса бешенства. Все детали читайте в материале.

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В 52 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Есть ли связь между людьми, которые умерли от бешенства?

Почему перед началом вспышки бешенства у душевнобольного Федченко умерло двенадцать собак?

Что стало причиной вспышки бешенства?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное дело?

Video: «Слід»: чем заинтересует 52 серия детективного сериала Сериал Слід 52 серия на сайте СТБ уже 12.11.2020. О чем сюжет пятдесят первой серии фильма Слід читайте в анонсе

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