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«Слід»: чим зацікавить 52 серія детективного серіалу

12.11.2020

Сьогодні, 12 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 52 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть п’ятьох людей, які загинули від вірусу сказу. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 52 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи є зв’язок між людьми, які померли від сказу?
  • Чому перед початком спалаху сказу в душевнохворого Федченка померло дванадцять собак?
  • Що стало причиною спалаху сказу?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цю складну справу?

Video: «Слід»: чим зацікавить 52 серія детективного серіалу

Серіал Слід 52 серія на сайті СТБ вже 12.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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