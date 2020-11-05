Сегодня, 5 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 48 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть студентки, тело которой нашли в лесопарковой зоне Киева. Все детали читайте в материале.

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В 48 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто преследовал девушку перед смертью?

Какие отношения связывали погибшую с профессором из университета, в котором она училась?

Почему у следователей ОСА будет несколько версий раскрытия преступления?

Кто на самом деле совершил убийство?

Video: «Слід»: чем заинтересует 48 серия детективного сериала Сериал Слід 48 серия на сайте СТБ уже 05.11.2020. О чем сюжет сорок восьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

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