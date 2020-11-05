Сьогодні, 5 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 48 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть студентки, тіло якої знайшли в лісопарковій зоні Києва. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 48 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто переслідував дівчину перед смертю?

Які стосунки пов’язували загиблу з професором університету, в якому вона навчалася?

Чому у слідчих ОСА буде кілька версій розкриття злочину?

Хто насправді скоїв убивство?

Video: «Слід»: чим зацікавить 48 серія детективного серіалу Серіал Слід 48 серія на сайті СТБ вже 05.11.2020. Про що сюжет сорок восьмої серії фільму Слід читайте в анонсі

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