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«Слід»: чим зацікавить 48 серія детективного серіалу

05.11.2020

Сьогодні, 5 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 48 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть студентки, тіло якої знайшли в лісопарковій зоні Києва. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 48 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто переслідував дівчину перед смертю?
  • Які стосунки пов’язували загиблу з професором університету, в якому вона навчалася?
  • Чому у слідчих ОСА буде кілька версій розкриття злочину?
  • Хто насправді скоїв убивство?

Video: «Слід»: чим зацікавить 48 серія детективного серіалу

Серіал Слід 48 серія на сайті СТБ вже 05.11.2020. Про що сюжет сорок восьмої серії фільму Слід читайте в анонсі

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