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«Слід»: чем заинтересует 42 серия детективного сериала

27.10.2020

Сегодня, 27 октября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 42 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение 9-летнего Ильи Мищенко, который пропал по дороге домой из музыкальной школы. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: Главные актеры сериала «Слід»

В 42 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему подозрения в похищении пали на отца мальчика?
  • После какого инцидента под подозрение попал отчим Ильи?
  • Неужели между мужчинами идет борьба за отцовство?
  • Кто на самом деле похитил мальчика?

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