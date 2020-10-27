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«Слід»: чим зацікавить 42 серія детективного серіалу

27.10.2020

Сьогодні, 27 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 42 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть викрадення 9-річного Іллі Міщенка, який зник дорогою додому з музичної школи. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

У 42 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому підозри у викраденні впали на батька хлопчика?
  • Після якого інциденту під підозру потрапив вітчим Іллі?
  • Невже між чоловіками точиться боротьба за батьківство?
  • Хто насправді викрав хлопчика?

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