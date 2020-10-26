Сегодня, 26 октября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 41 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть молодой женщины Ксении Шестак, которую нашли в собственной квартире повешенной. Все детали читайте в материале.

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В 41 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему следователи сразу переквалифицировали дело Ксении Шестак из суицида в убийство?

Почему Ксения посещала группу анонимных толстяков, если весила 47 килограмм?

Причастен ли к смерти девушки ее любовник?

Имеет ли отношение к гибели Ксении кто-то из клуба анонимных толстяков?

Video: «Слід»: чем заинтересует 41 серия детективного сериала Сериал Слід 41 серия на сайте СТБ уже 26.10.2020. О чем сюжет сорок первой серии фильма Слід читайте в анонсе

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