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«Слід»: чим зацікавить 41 серія детективного серіалу

26.10.2020

Сьогодні, 26 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 41 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть молодої жінки Ксенії Шестак, яку знайшли у власній квартирі повішеною. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 41 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому слідчі відразу перекваліфікували справу Ксенії Шестак із суїциду в убивство?
  • Чому Ксенія відвідувала групу анонімних товстунів, якщо важила 47 кілограмів?
  • Чи причетний до смерті дівчини її коханець?
  • Чи має стосунок до загибелі Ксенії хтось із клубу анонімних товстунів?

Video: «Слід»: чим зацікавить 41 серія детективного серіалу

Серіал Слід 41 серія на сайті СТБ вже 26.10.2020. Про що сюжет сорок першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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