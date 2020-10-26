Сьогодні, 26 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 41 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть молодої жінки Ксенії Шестак, яку знайшли у власній квартирі повішеною. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 41 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому слідчі відразу перекваліфікували справу Ксенії Шестак із суїциду в убивство?

Чому Ксенія відвідувала групу анонімних товстунів, якщо важила 47 кілограмів?

Чи причетний до смерті дівчини її коханець?

Чи має стосунок до загибелі Ксенії хтось із клубу анонімних товстунів?

Video: «Слід»: чим зацікавить 41 серія детективного серіалу Серіал Слід 41 серія на сайті СТБ вже 26.10.2020. Про що сюжет сорок першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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