Сегодня, 15 октября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 36 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство дедушки, труп которого нашли в лесу. Все детали читайте в материале.

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В 36 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Поможет ли в расследовании убийства свидетель, который видел преступника со спины?

Почему единственной зацепкой в преступлении будет ювелирное кольцо, заказчиком которого был некто Шовкопляс?

Кто убил заказчика ювелирных украшений Шовкопляса?

Каким образом в квартире убитого Шовкопляса оказались документы убитой намедне неизвестной девушки? Имеет ли он отношение к ее смерти?

Video: «Слід»: чем заинтересует 36 серия детективного сериала Сериал Слід 36 серия на сайте СТБ уже 15.10.2020. О чем сюжет тридцать шестой серии фильма Слід читайте в анонсе

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