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«Слід»: чим зацікавить 36 серія детективного серіалу

15.10.2020

Сьогодні, 15 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 36 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство дідуся, труп якого знайшли в лісі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 36 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи допоможе в розслідуванні вбивства єдиний свідок, який бачив злочинця зі спини?
  • Чому єдиною зачіпкою в злочині буде ювелірна каблучка, замовником якої був дехто на прізвище Шовкопляс?
  • Хто вбив замовника ювелірних прикрас Шовкопляса?
  • Як у квартирі вбитого Шовкопляса опинилися документи вбитої напередодні невідомої дівчини? Чи пов’язаний він з її смертю?

Video: «Слід»: чим зацікавить 36 серія детективного серіалу

Серіал Слід 36 серія на сайті СТБ вже 15.10.2020. Про що сюжет тридцять шостої серії фільму Слід читайте в анонсі

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