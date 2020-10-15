Сьогодні, 15 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 36 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство дідуся, труп якого знайшли в лісі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 36 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи допоможе в розслідуванні вбивства єдиний свідок, який бачив злочинця зі спини?

Чому єдиною зачіпкою в злочині буде ювелірна каблучка, замовником якої був дехто на прізвище Шовкопляс?

Хто вбив замовника ювелірних прикрас Шовкопляса?

Як у квартирі вбитого Шовкопляса опинилися документи вбитої напередодні невідомої дівчини? Чи пов’язаний він з її смертю?

Video: «Слід»: чим зацікавить 36 серія детективного серіалу Серіал Слід 36 серія на сайті СТБ вже 15.10.2020. Про що сюжет тридцять шостої серії фільму Слід читайте в анонсі

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