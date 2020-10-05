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«Слід»: чем заинтересует 29 серия детективного сериала

05.10.2020

Сегодня, 5 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 29 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство фальшивомонетчика Артема Наварова. Все детали читайте в материале. 

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В 29 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто убил киллера фальшивомонетчика Артема Наварова?
  • Кому выгодно смертельное отравление убийцы киллера Наварова?
  • Причастна ли к убийству Наварова его любовница?
  • Успеют ли следователи ОСА распутать это странное преступление, или виновный сможет покинуть страну?

Video: «Слід»: чем заинтересует 29 серия детективного сериала

Сериал Слід 29 серия на сайте СТБ уже 05.10.2020. О чем сюжет двадцать девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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