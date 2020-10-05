Сьогодні, 5 жовтня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство фальшивомонетника Артема Наварова. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 29 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто вбив кілера фальшивомонетника Артема Наварова?

Кому вигідне смертельне отруєння вбивці кілера Наварова?

Чи причетна до вбивства Наварова його коханка?

Чи зможуть слідчі ОСА розплутати цей дивний злочин, а чи винний устигне втекти з країни?

Video: «Слід»: чим зацікавить 29 серія детективного серіалу Серіал Слід 29 серія на сайті СТБ вже 05.10.2020. Про що сюжет двадцять дев'ятого серії фільму Слід читайте в анонсі

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