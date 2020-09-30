Мария Небесная ― лучший судмедэксперт и идеальная мама

Детективный сериал «Слід» за почти месяц в эфире телеканала СТБ успел завоевать расположение многих зрителей. Одна из сотрудников Особого Следственного Агентства ― патологоанатом и судмедэксперт Мария Небесная ― женщина, которая просто обожает свою профессию и всячески пытается помочь следствию. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией о хрупкой отличнице с серьезной профессией.

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Роль Марии Небесной ― судмедэксперта и патологоанатома ― исполняет актриса Елена Вознесенская.

Мария Небесная, 40 лет.

Спокойная, милая, с трогательной улыбкой. В то же время ― лучший специалист в стране и упорный трудоголик. Пытается постоянно совершенствоваться, «держать планку». Обожает свою работу, подходит к ней очень ответственно. Когда есть свободное время ― помогает коллегам с другими медицинскими экспертизами. Кроме того умеет моделировать повреждения, ранения, что помогает всей команде раскрывать преступления. Ежедневно сталкивается со смертью, сочувствует родственникам погибших. Как мама маленького сына, сама тяжело переживает смерть детей. С Ольгой Косач дружат 20 лет ― еще с университета.

Мария замужем, воспитывает 5-летнего сына Мишу, заботу о котором пытается совмещать с работой ― что не всегда удается.

Смотрите детективный сериал «Слід» с понедельника по четверг в 20:15!

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