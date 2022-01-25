Детективний серіал «Слід» уже завоював прихильність багатьох глядачів. Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідують найрезонансніші злочини. Одна з них ― патологоанатом та судмедексперт Марія Небесна ― жінка, яка просто обожнює свою роботу та всіляко намагається допомогти слідству. Пропонуємо детальніше ознайомитися з інформацією про тендітну відмінницю із серйозною професією.

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Роль Марії Небесної ― судмедексперта і патологоанатома ― виконує акторка Олена Вознесенська.

Марія Небесна, 40 років ― біографія

Марія спокійна, мила, зі зворушливою усмішкою. Водночас ― найкращий фахівець у країні та завзятий трудоголік. Намагається постійно вдосконалюватися, «тримати планку». Обожнює свою роботу, підходить до неї дуже відповідально. Коли має вільний час ― допомагає колегам з іншими медичними експертизами. Крім того, вміє моделювати пошкодження, поранення, що допомагає всій команді розкривати злочини. Щодня стикається зі смертю, співчуває родичам загиблих, водночас володіє типовою для медиків витримкою. Як мати маленького сина, сама тяжко переживає смерть дітей. З Ольгою Косач дружать 20 років ― ще з університету.

Марія заміжня, виховує 5-річного сина Мішу, турботу про якого намагається поєднувати з роботою ― що не завжди вдається. У нових серіях 2022 року Марія вагітна вдруге, проте майстерно приховує це від своїх колег.

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Дивіться нові серії серіалу «Слід» з 31 січня з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ.

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