Детективный сериал «Слід» уже завоевал интерес многих зрителей. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют самые резонансные преступления. Одна из них ― патологоанатом и судмедэксперт Мария Небесная ― женщина, которая просто обожает свою работу и всячески пытается помочь следствию. Предлагаем подробнее ознакомиться с информацией о хрупкой отличнице с серьезной профессией.

Роль Марии Небесной ― судмедэксперта и патологоанатома ― исполняет актриса Елена Вознесенская.

Больше по теме: Тарас Римарь ― брутальный мачо с добрым сердцем

Мария Небесная, 40 лет ― биография

Маша спокойная, милая, с трогательной улыбкой. В то же время ― лучший специалист в стране и упорный трудоголик. Пытается постоянно совершенствоваться, «держать планку». Обожает свою работу, подходит к ней очень ответственно. Когда есть свободное время ― помогает коллегам с другими медицинскими экспертизами. Кроме того, умеет моделировать повреждения, ранения, что помогает всей команде раскрывать преступления. Ежедневно сталкивается со смертью, сочувствует родственникам погибших, но ей свойственно типичное для медиков самообладание. Как мама маленького сына, сама тяжело переживает смерть детей. С Ольгой Косач дружат 20 лет ― еще с университета.

Мария замужем, воспитывает 5-летнего сына Мишу, заботу о котором пытается совмещать с работой ― что не всегда удается. В сериях 2022 года Мария будет беременна второй раз, но будет скрывать это от сотрудников.

Больше по теме: «Мне кажется, что роль писали по моей жизни»: Елена Вознесенская о второй беременности, работе и героине в сериале «Слід»

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.