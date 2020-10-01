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«Слід»: чем заинтересуют 27―28 серии детективного сериала

01.10.2020

Сегодня, 1 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 27 и 28 серии детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать самоубийство ректора экономического университета Бобкова, а также убийство бельгийского антикварного магната. Все детали читайте в материале. 

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В 27―28 сериях сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему ОСА начнёт расследование самоубийства ректора экономического университета Бобкова?
  • Было ли преступление, или Бобков действительно совершил суицид?
  • Кому выгодна смерть бельгийского антикварного магната Эссьена?
  • Почему с Эссьена преступники грубо стянули кольцо, при этом вывихнув палец? Возможно, оно имеет особую ценность?

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