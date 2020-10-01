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«Слід»: чим зацікавлять 27―28 серії детективного серіалу

01.10.2020

Сьогодні, 1 жовтня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 27 і 28 серії детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть самогубство ректора економічного університету Бобкова, а також убивство бельгійського антикварного магната. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 27―28 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому ОСА почне розслідування самогубства ректора економічного університету Бобкова?
  • Чи був злочин, а чи Бобков справді скоїв суїцид?
  • Кому вигідна смерть бельгійського антикварного магната Ессьєна?
  • Чому з Ессьєна злочинці грубо стягли каблучку, при цьому вивихнувши палець? Може, воно має особливу цінність?

 

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