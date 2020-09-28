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«Слід»: чем заинтересуют 21―22 серии детективного сериала

28.09.2020

Сегодня, 28 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 21 и 22 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство скандального журналиста по прозвищу Шакал, а также гибель известного депутата Артамонова. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: Актер детективного сериала «Слід» Алексей Суровцев получил травму

В 21―22 сериях сериала «Слід» вы узнаете:

  • Сколько врагов было у скандального журналиста Шакала?
  •  Какое расследование вел Шакал против фармацевтической компании «Лекарства-Люкс»?
  • Кто подстроил гибель депутата Артамонова?
  • Правда ли, что любовница депутата имела мотив для убийства? 

Video: «Слід»: чем заинтересуют 21―22 серии детективного сериала

Сериал Слід 21 и 22 серии на сайте СТБ уже 28.09.2020. О чем сюжет двадцать первой и двадцать второй серий фильма Слід читайте в анонсе

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