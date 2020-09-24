Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Актер детективного сериала «Слід» Алексей Суровцев получил травму

24.09.2020

Исполнитель одной из главных ролей в детективном сериале «Слід» — майора спецназа Тараса Рымаря — Алексей Суровцев получил серьезную травму во время съемок. Подробнее читайте в материале.

след

Больше по теме: Топ образов самого сексуального актера сериала «Слід» Алексея Суровцева

Алексей Суровцев попал в кино совсем недавно. Детективный сериал «Слід» — его первый опыт в качестве актера. В проекте он играет роль майора спецназа Тараса Рымаря. По сюжету практически в каждой серии герой совершает небезопасные трюки во время погони за преступниками. Во время съемок одной их них актер получил серьезную травму ноги. Об этом Алексей рассказал на своей странице в Instagram. 

«На первый взгляд, простая погоня, простое задержание! Но даже в такой простой, с виду, сцене я умудрился получить растяжение голеностопа и ушиб пятки. Да так крепко, что ходить не мог, пришлось уколы делать и тугую повязку, чтобы доснять то, что нужно», — написал Алексей на своей странице. 

Больше по теме: Алексей Суровцев: биография актера сериала «Слід»

Алексей рассказал, что травмы — обычное дело, которое случается практически с каждым актером, особенно во время съемок детективного сериала. 

«Мы часто получаем травмы. Так что я уже и внимания не обращаю. Упал, обратился к врачам, сделал несколько уколов в больнице — и вперед на съемки», — поделился Алексей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Смотрите детективный сериал «Слід» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить