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Актор детективного серіалу «Слід» Олексій Суровцев отримав травму

24.09.2020

Виконавець однієї з головних ролей у детективному серіалі «Слід» ― майора спецназу Тараса Римаря ― Олексій Суровцев отримав серйозну травму під час зйомок. Детальніше читайте в матеріалі.

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Олексій Суровцев потрапив у кіно нещодавно. Детективний серіал «Слід» ― його перший досвід в якості актора. У проєкті він грає роль майора спецназу Тараса Римаря. За сюжетом практично в кожній серії герой робить небезпечні трюки під час погоні за злочинцями. Під час знімання однієї з них актор серйозну травмував ногу. Про це Олексій розповів на своїй сторінці в Instagram.

«На перший погляд, звичайна погоня, просте затримання! Але навіть у такій простій, на вигляд, сцені я примудрився отримати розтягнення голеностопа і забій п’яти. Та так сильно, що ходити не міг, довелося робити уколи й тугу пов’язку, щоб дозняти те, що потрібно», ― написав Олексій на своїй сторінці.

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Олексій розповів, що травми ― звичайна справа, яка трапляється практично з кожним актором, особливо під час зйомок детективного серіалу.

«Ми часто отримуємо травми. Так що я вже й уваги не звертаю. Упав, звернувся до лікарів, зробив кілька уколів у лікарні і вперед на зйомки», ― поділився Олексій.

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Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ!

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