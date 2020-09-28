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«Слід»: чим зацікавлять 21―22 серії детективного серіалу

28.09.2020

Сьогодні, 28 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 21 і 22 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати вбивство скандального журналіста на прізвисько Шакал, а також загибель відомого депутата Артамонова. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Актор детективного серіалу «Слід» Олексій Суровцев отримав травму

У 21―22 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Скільки ворогів було у скандального журналіста Шакала?
  • Яке розслідування вів Шакал проти фармацевтичної компанії «Ліки-Люкс»?
  • Хто влаштував загибель депутата Артамонова?
  • Чи правда, що коханка депутата мала мотив для вбивства?

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