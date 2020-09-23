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«Слід»: чем заинтересуют 17―18 серии детективного сериала

23.09.2020

Сегодня, 23 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 17 и 18 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать жестокое убийство спортсменки Соломии Деркач, а также убийство Ирины Прядко, которую нашли мертвой на могиле ее отца. Все детали читайте в материале. 

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В 17―18 сериях сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто и зачем убил Соломию в парке с помощью копья?
  • Кто тайно обеспечивал девушку большими суммами денег? 
  • Почему подозрение в убийстве Ирины Прядко падает на ее мачеху ― Нонну?
  • Какие отношения связывали погибшую Ирину с бизнесменом Федишиным?
  • Кто и зачем тщательно запутывает следы преступления и ведет оперативников по ложному пути?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 17―18 серии детективного сериала

Сериал Слід 17 и 18 серии на сайте СТБ уже 23.09.2020. О чем сюжет семнадцатой и восемнадцатой серий фильма Слід читайте в анонсе

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