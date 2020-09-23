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«Слід»: чим зацікавлять 17―18 серії детективного серіалу

23.09.2020

Сьогодні, 23 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 17 і 18 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть жорстоке вбивство спортсменки Соломії Деркач, а також убивство Ірини Прядко, яку знайшли мертвою на могилі її батька. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Віктор Шаблій – жорсткий коп із добрим серцем

У 17―18 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • Хто і навіщо вбив Соломію в парку за допомогою списа?
  • Хто таємно забезпечував дівчину великими сумами грошей? 
  • Чому підозра у вбивстві Ірини Прядко падає на її мачуху ― Нонну?
  • Які стосунки пов’язували загиблу Ірину з бізнесменом Федишиним?
  • Хто і навіщо ретельно заплутує сліди злочину і веде оперативників хибним шляхом?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 17―18 серії детективного серіалу

Серіал Слід 17 і 18 серії на сайті СТБ вже 23.09.2020. Про що сюжет сімнадцятої і вісімнадцятої серій фільму Слід читайте в анонсі

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